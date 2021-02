Të gjitha benefitet shëndetësore që mund të merrni nga farat e lirit

Duke filluar nga chiat, bota e farave është e mbushur me shumë konkurrencë të shëndetshme.

Ndërsa është e lehtë të mësohesh me puding chia, fara e lirit mund të jetë po aq e shijshme. Në fakt, përfitimet shëndetësore të farës së lirit janë me të vërtetë të shumta. Fara e lirit është e njohur për të qenë e mbushur plot me vitamina thelbësore dhe lëndë ushqyese si proteina dhe acide yndyrore, duke e bërë atë të fuqishme për të rritur marrjen tuaj ditore.

“Fara e lirit ka një aromë me të vërtetë të mirë me arra”, thotë Tamar Samuels, një dietolog i regjistruar dhe bashkëthemelues i Culina Health. Këto fara janë të gjithanshme dhe të lehta për t’u përdorur në një gamë të gjerë recetash, por ato janë veçanërisht të popullarizuara në pjatat e thjeshta si bollgur, smoothie dhe bukë ëmbëlsirash.

Ndryshe nga disa fara të tjera, është e rëndësishme të bluani farën e lirit për të thithur më mirë lëndët ushqyese të saj pasi njerëzit nuk mund ta tretin lehtë krundet e saj të jashtme, thotë Samuel.

Këtu janë shtatë përfitimet shëndetësore të farës së lirit që vërtetojnë se është një lëndë ushqyese që ia vlen të shtohet në listën tuaj të blerjeve:

Ka acide yndyrore Omega-3

Fara e lirit është një burim i pasur i acideve yndyrore omega-3, yndyrnat e shëndetshme që shpesh gjenden te peshqit.

Burim i shkëlqyeshëm i fibrave

Fara e lirit është gjithashtu një burim i shkëlqyeshëm i fibrave. Sipas Mimkha, një racion standard, dy lugë gjelle përmban afërsisht katër gram fibra dietike, që është më shumë se 1.1 gram që mbajnë farat e kërpit. Kjo është afërsisht 14 për qind e marrjes suaj të rekomanduar ditore të fibrave, shpjegon ajo, gjë që e bën atë një burim të pasur.

Plot me proteina

Ju gjithashtu mund të drejtoheni tek fara e lirit për një dozë të proteinave. “Në dy lugë gjelle, ka katër gram proteina, e cila është mjaft e lartë për një sasi kaq të vogël ushqimi”, thotë Mimkha. Krahasimisht, farat e chia përmbajnë rreth një gram më pak se fara e lirit.

Ndihmon shëndetin e zemrës

Sipas Samuels, acidet yndyrore omega-3 – siç merrni përmes farës së lirit – kontribuojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet kanë treguar se, nga ana tjetër, fara e lirit ndihmon në uljen e këtij rreziku.