Katër mite të shëndetit mendor që janë seriozisht të rrezikshme

Nëse filloni të kërkoni për termat e shëndetit mendor në Google, do të kuptoni se ka shumë informacion konfuzes. Nëse të gjithë mendojnë se jam i lumtur, a nuk jam në depresion? A vdesin adoleshentët vetëm nga vetëvrasja për shkak të ngacmimit?

Seventeen ka demaskuar disa mite të zakonshme të shëndetit mendor që me të vërtetë duhet të zhduken.

Nëse askush nuk vëren se jeni në depresion, duhet të jeni mirë: E gabuar

Disa njerëz janë thjesht në gjendje të fshehën më mirë se të tjerët. Nëse vazhdoni të fitoni rezultate të mira, duke ruajtur një prani shoqërore dhe duke vepruar sikur gjërat janë të shkëlqyera, kjo nuk do të thotë që nuk jeni në depresion. Është se si ndiheni nga brenda ajo që ka më shumë rëndësi.

Largimi nga një mik në depresion është në rregull: E vërtetë – dhe e gabuar

Ju duhet të kujdeseni për veten tuaj, kështu që nëse një miqësi po ndikon në shëndetin tuaj mendor, atëherë mund t’ju duhet të tërhiqeni. Por kjo nuk do të thotë që ju të largoheni plotësisht – ju mund të bëni një hap të përkohshëm prapa për të rivendosur gjendjen tuaj shpirtërore. Me sa u tha, një pjesë e miqësisë është të jesh atje ndërsa dikush po kalon kohë të vështira.

Bullizmi është arsyeja kryesore pse adoleshentët vdesin nga vetëvrasja: E gabuar

Pothuajse asnjëherë një vetëvrasje nuk është rezultat i një gjëje të vetme – dhe shumica e njerëzve që ngacmohen nuk vrasin veten. Mund të jetë thjesht që ngacmimi i rëndë ishte i fundit në një seri gjërash të këqija që çuan në dikë që mendonte për vetëvrasje. Megjithatë, nuk ka dyshim që të qenit në shënjestër mund të dëmtojë shëndetin tuaj mendor, prandaj mos vuani vetëm. Gjeni dikë me të cilin mund të flisni. Dhe nëse shihni se dikush ngacmohet, flisni!

Depresioni dhe vetëvrasja janë ngjitëse: E vërtetë – deri diku

Ekspertët bien dakord që ndjenjat janë, në një farë mase, ngjitëse. Pra, nëse kaloni kohë me dikë që është në depresion, kjo mund t’ju ​​bëjë të ndiheni të dëshpëruar. Por ju nuk do të “infektoheni” me depresionin klinik ashtu si nga një virus. Sidoqoftë, nëse dikush vdes nga vetëvrasja, ka një shans të vogël që mund të shkaktojë njerëz të tjerë në rrezik të ndjekin shembullin.