Eno Bozdo i përgjigjet Ramës: Bursa e Energjisë për ty ekziston vetëm në 3D! Plani ynë është serioz dhe i zbatueshëm!

Rama pretendoi sot se Bursa e Energjise eshte ngritur dhe funksionon. Por si te gjitha projektet e Rames ajo ekziston vetem ne 3D. Ne fakt, bursa ne letra e Rames ende nuk ka bere asnje transaksion te saj, pra s`ka punuar as edhe nje dite te vetme. Nuk ka punuar as dje, as sot. Kjo sepse mungon platforma e shkembimit te energjise qe eshte edhe zemra e kesaj Burse (platformës elektronike që shërben për kryerjen e transaksioneve në bursë).

Bursa eksizton vetem 3D sepse kjo qeveri nuk ka vullnet te vërë ne funksionim asnje investim serioz. Kjo ka sjelle dhe largimin nga Bursa e Instutucioneve Financiare Nderkombetare dhe e Investitorit Strategjik (kompani qe zoteronin dhe operojne bursa te ngjashme energjie ). Pjesemarrja si aksionore e ketyre dy kategorive ne Bursen Shqiptare te Energjise ishte dhe eshte kusht qe kerkohet nga legjislacioini perkates, per te qene benda struktures se kompanise.

Kjo eshte nje nga arsyet pse Shqiperia ka mbetur ne vendnumëro per 8 vjet me radhe ne cdo fushe. Perfshire investimet strategjike, perfshirjen ne to te partnereve serioze dhe per rrjedhoje edhe mungesen e Burses se Energjise!

Plani yne eshte nje plan serioz dhe i zbatueshem. Ne 25 prill Shqiperia do te fitoje dhe Rama do te humbe.