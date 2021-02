Tritan Shehu: Rilindja ka braktisur Gjirokastrën, Kryeministri Basha do zbatojë politika punësimi për rikthimin e të rinjve

#Gjirokastra_Fiton

Se bashku me kryetarin e deges ne nje kafe puna me drejtuesit e strukturave se deges Gjirokaster

Te gjithe te mobiluzuar e te angazhuar ne maksimum

me projekte dhe alternativa te qarta per te paraprire fitoren e 25 Prillit

Rilindja ka braktisur Gjirokastren, qytetarin dhe qeveris vetëm për interesat e tyre dhe të një grushti “klientësh”

Largimi i rinise nje plage qe po zgjedohet gjithnje e me shume ne Permet

Probleme me ujin e pijshëm dha atë vaditës

Problemet e energjise elektrike akoma te pranishme

Në 8 vjet asnjë mbështetje për fermer, bujk, blegtor e agro turizëm

Arsimi ka degraduar, shkolla të shkatërruara, mësues nën presion nga rilindja

Mungojnë qendrat shëndetësore e mjeku i familjes

Munges të infrastrukturës rrugore

Gjirokastra i thotë STOP të keqes dhe PO të mirës #PlatformësBasha

Kryeministri Basha do zbatoje politika punësimi për rikthimin e të rinjve dhe të çdo qytetari.

Do aplikohet taksa e sheshtë 9% nga 23% që e ka rilindja sot

Do të ulet çmimi i energjisë elektrike dhe i naftës, do hiqet taksa Rama 240 lekë/litër karburant.

Do dyfishohen pagat, pensionet dhe ndihma ekonomike

Do shpërblehet me 30 mijë lekë në muaj për 5 vite rrjesht, çdo fëmijë i porsalindur

Do të rrikthehen subvencionet në bujqësi, blegtori, pemtari me 100 milionë Euro/vit

Do investohet në rrugë, furnizim me ujë të pijshëm e vaditës si dhe turizëm

Do investohet në infrastrukturë arsimore, tekste shkollere pa asnje pagese

Paga 1200 euro per mjeket, 950 euro per specializantet dhe 700 euro per

infermieret, Sisstem shendetesore dinjitoz

Së bashku per

#Gjirokastren_qe_Fiton,

#Shqiperine_qe_Fiton