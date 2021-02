Gjeneral Ahmetaj: Rama dhe “tërmeti” i zgjedhjeve Gjiknuri mashtrime për legalizimet dhe pronarët në Vlorë!

Në dëgjesat elektorale me militantët e emëruar në administratën lokale të Qarkut të Vlorës, Kryeministri dhe drejtuesi politik, Damian Gjiknuri dalldisin me llogje për kundërshtarët, si dhe me mashtrime për qytetarët mbi arritjet dhe përparimin e pakrahasueshëm përgjajtë 8 viteve, nën drejtimin e udhëheqësit të lavdishëm të partisë “rilindase”.

Ndërsa Rama është “artist” i konsumuar në fushën e bejteve, Gjiknuri, është i damkosur në memorjen e shqiptarëve, pasi në 2017 nga i njëjti funksion në Diber, bëri “tërmet dhe kërdinë” me vota të vjedhura, por të dy bashke i nxinë faqen Shipërisë.

Por këtë radhë standartet e përzgjedhjes kanë ndryshuar, nga: “kush vjedh vota, në kush mashtron më shumë ngjitet më lartë në listën e kryetarit të madh”!

Ka edhe një shprehje popullore, kupën e merr jo ai që entuziazmohet domosdo nga mashtrimet e Shefit, por ai që beson gënjeshtrat e veta.

Konkretisht, në një nga këto vetëdëgjesa, me banorët e fushë së aviaconit të ardhur mbas viteve 90, siç e gjeni në linkun nr. 1 (bashkëlidhur) Damiani mashtron me zë dhe figurë: “në 8 vite PD bëri vetëm 2.700 legalizime, ndërsa në 7 e kusur vite PS ka bërë 15 mije legalizime”, si dhe mashtrime edhe më cinike se kjo për kompesimin e pronarëve të ligjshëm në bregdet, etj.

1. Linkun nr. 1: “Sequenca e medias mbi mashtrimet me zë e figure të Gjiknurit”:

Mbas takimit, një miku im, intelektual dhe shtetar i mirënjohur në Vlorë më shkruajti i revoltuar: “është mashtrim me prova pasi në tabelën zyrtate nr. 2 (bashkëlidhur) shihet qartë se, jo 2700 por 12.457 qytetarë të qarkut të Vlorës kanë legalizuar banesat gjatë 5 viteve (2008- 2013)!

2. Tabela zyrtate nr. 2: “Mbi legalizimet në qarkun e Vlorës (2008 – 2013)”:

Kështu, tabela zyrtare flet 4 herë më fortë, pasi 9 mijë e 757 familje me shumë se mashtrimet e Ramës dhe Damianit kanë marrë çertifikatat e pronësisë në qarkuin e Vlorës.

Së dyti, ka një mashtrim tjetër me prova, pasi sipas tabelës zyrtare nr.3 (bashkëlidhur) nga fundi 2008 deri shtator 2013, plotë 3.251 pronarë, janë kompensuar nē të gjithë vendin!

3. Tabela zyrtare nr. 2: “Mbi kompesimet e pronarëve në të gjithë vendin (2008-2013)”:

Jo vetëm mashtrimet me provat e sipërpërmendura, por për më keq akoma, pronarët në vijën bregdetare të qarkut Vlorë dhe gjithë vendin, në 8 vitet që po lëmë pas kanë përjetuar raprezaljet e makinerisë shtetërore edhe më keq se ato të pushtuesve në raport me pronat e tyre të ligjshme.

Besoj se memoria s’ka vdekur, kadastrat flasin dhe prindërit tanë e dinë mire, se pushtuesit Italianë dhe Gjermanë i mernin pronat për interesa ushtarake dhe administrative, por me kontrata ligjore me pronarët/qytetarët si dhe me çmime të tregut.

Ndërsa në 8 vjet, qeveria në ikje, pasi shpronëson pronarët e vijës bregdetare të Orikumit, Jonufrit, Jalës, Himarës, Sarandës, etj, me çmime qesharake, deri 204 lekë të reja (1 kafe dhe ujë pa gaz siç thonë Vlonjatët) ndërsa çmimi në treg është mbi 100 Euro.

Për edhe më keq, nën skemën e projekteve publike (në mëndjen e të gjithëditurit) në asnjë rast nuk pyeten qytetarët, grupet e interesit, nuk peshohen vlerat historike, traditat dhe ndjeshmëria e krenarisë së qytetit, por me vendime arbitrare ua dorovisin besnikëve të Partisë, për interesa elektorale të mbajtjes së pushtetit.

Edhe një pemë të hiqet në Bruksel, Romë, Athinë, e kudogjetkë pyeten qytetarët por kjo nuk ndodhë në Republikën e Udhëheqësit fuqiplotë të Surrelit!

Ndërsa këto mashtrime dhe jo vetëm kanë edhe 60 ditë të numuara.

Data 25 nuk është 1 Prilli i mashtruesve, as i “termetit” me vota të vjedhura, as i parajsës të politikanëve të korruptuar dhe as e sekserëve të pushteteve!

Lutem dhe besoj se referenduimi i 25 Prillit të jetë dita e të vërtetave, një datë e bekuar, ku mbarëshiptarët me votë të lirë do të rinisin udhëtimin e Shqipërisë demokratike si gjithë Europa.

*Gjeneral ® Piro AHMETAJ

Këshilltar për Sigurinë Kombëtare në PD