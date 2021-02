Vaksinat me pikatore që Edi Rama po sjell këto ditë po përdoren për familjarët e qeveritarëve

Ish-kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, vaksinat me pikatore që Edi Rama po sjell këto ditë po përdoren për vaksinimin e familjarëve të qeveritarëve.

‘Vaksinat përdoren për vaksinimin e familjarëve të qeveritarëve dhe zyrtarëve të lartë.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr Berisha.

Lidhur me vaksinat per veteranet kam te dhena te sigurta se kjo mostra qe vaksinoj veten te parin jasht çdo kriteri vetem po mashtron dhe po vaksinon me liste prinderit krushqine dhe familjare te moshuar te qeveritarve dhe zyrtarve te larte,lufta zoti Berisha ka 77 vjet qe ka mbruar dhe ne moshe 13 vjeçare ne lufte nuk ka patur njeri. Po keshtu edhe per personalitetet e shquara qe perzgjedhe ai nuk e publikon listen sepse perveç tre kater artistve qe i perdori per gjethe fiku te gjithe te tjeret jane nomenklatura e larte e PPSH miq te babait dhe dajos se tij, xhelat te diktatures dhe asnje i perndjekur politik.Prandaj ju lutem kerkoni me urgjence listen e personave jo mjek dhe infermier te vaksinuar qe mbahet e fshehte dhe do zbulohet mashtrimi skandaloz me vaksinat nga monstra e pushtetit qe po i perdor sikur ti kishte blere me parat e tij dhe jo parat tona si takspagues.’