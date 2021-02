Drejtorët e shkollave në Sarandë po intimidojnë nxënësit për të votuar PS-në në këmbim të notave të mira

Nga Jolio DINE

Informacione te ndryshme mberrijne se drejtues shkollash po intimidojne nxenesit per te votuar Partine Socialiste ne zgjedhjet e 25 prill. Voten ata e shperblejne me nota te mira e kalime klase.

Një nga këta drejtorë është Besnik Abedini në shkollën “5 Deshmorët”, Ksamil.

Ne rast se keta Drejtore per te cilet ka mberritur informacioni, vazhdojne ende me keto presione, do te depozitojme kallezim penal ne Prokurorine e Sarandes.

Meqenese kerkuan prova pas statusit tim, ju ofroj kete fotografi nga shkolla “5 Deshmoret” Ksamil!

Politike ne mesim!

Nxenesit anetaresohen ne Partine Socialiste me urdher te drejtuesve te shkollave!

25 prilli eshte afer, akoma me afer eshte edhe ndeshkimi per kedo qe shkel mbi dinjitetin e nxenesve!

Mbajeni mend!