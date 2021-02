Tabaku: Me PD, biznesit do t’i hiqet gjoba e aferës korruptive të fiskalizimit

Një ndër masat që do të marrë Partia Demokratike për të ndihmuar biznesin menjëherë pas 25 prillit do të jetë heqja e pagesës korruptive të fiskalizimit.

“Ata që kanë paguar deri tani këtë nga 400 deri në 2000 euro për këtë afere korruptive, do t’i marrin paratë mbrapsht”, u garantoi ish-deputetja e PD Jorida Tabaku, tregtarëve të Tregut Çam në Tiranë.

Biznes: Një pyetje kam unë. N.q.s. juve do e merrni, çfarë do të bëhet me sistemin e ri te fiskalizimit?

Jorida Tabaku: Njre biznes paguan 400 deri në 200 euro shtesë në vit për sistemin e ri të fiskalizimit, që është aferë korruptive. Asnjë biznes nuk do ta implementojë sistemin korruptiv të fiskalizimit.

Biznes: Unë p.sh. që e kam marr me detyrim? Sepse ishte të 7600 subjektet e përzgjedhura.

Jorida Tabaku: Te parat? Nuk do të zbatohet sistemi i fiskalizimit.

Biznes: Ajo pagesa që u bë, quhet?

Jorida Tabaku: Është e panevojshme dhe bizneset nuk do të kenë asnjë kosto nga kjo. Do të rimbursohen ato biznese që e kanë nisur instalimin.

Tregtaret i thanë znj. Tabaku se mezi po kalojnë muajin dhe se po mendojnë edhe t’i mbyllin dyqanin e të largohen nga vendi, si rruga e vetme që u ka mbetur në një kohë kur politika vijon t’i injorojë problemet e tyre. Por ish-deputetja premtoi se situata do të ndryshojë me zgjedhjet e 25 prillit dhe asnjë politikan nuk do të mund ta përdorë me pushtetin për interesat e tij dhe të një grupi klientësh, pasi në fokus do të jetë qytetari dhe biznesi i ndershëm.

Biznes: Është biznes familjar dhe ne me këtë mbajmë familjen, kemi dy fëmijë në familje dhe me këtë mbajmë familjen.

Jorida Tabaku: E kuptoj.

Qytetarja: Dhe tani shiheni dhe vetë se si është.

Pas pandemisë d.m.th. nuk është se kemi jetuar, por kemi mbijetuar, me shumë sakrificë më thënë të drejtën…

Jorida Tabaku: Shikon nëpër televizorë dhe nëpër media sikur Shqipëria sot është në një bum të madh ekonomik, ndërkohë që realiteti është ky që flasim.

Biznesi: Ne jemi shtresa e mesme, jemi biznesi i vogël. Jemi të vetëpunësuar, mbahemi vetë. Nuk e di por, o ne do ikim nga ky vend…

Jorida Tabaku: Jo, përndryshe këtu vdes shpresa.

Biznes: Këtu ka vdekur shpresa.

Jorida Tabaku: Sfida më e madhe është që të prekim çdo gjë që ne themi, ta bëjmë realitet. Dhe ky është angazhimi.

Jorida Tabaku: A morët mbështetje gjatë pandemisë?

Biznes: E morëm atë ca ishte, ishte si kruajtëse dhëmbësh.

Biznes: Jo, ne nuk morëm, sepse ishim biznes i madh dhe na lejoi që të rrinim hapur.

Biznes: Mua më kanë dhënë vetëm 400 mijë lekë të vjetra.

Jorida Tabaku: Ajo që ishte njëherë.

Biznes: Dhe kaq!

Jorida Tabaku: Po ça mbulove me ato?

Biznes: Asgjë!

Biznes: Nuk është se kam shumë, kam 6 vjet. Kam të paktën tek Tregu Çam, 10 vjet që punoj, dhe me keq se ç’ është tani, s’ka qenë kurrë, asnjëherë!

Ish-deputetja Tabaku i shpjegoi biznesit se programi i Partisë Demokratike e çliron biznesin nga barra e rendë e taksave dhe pagesat korruptive dhe vendos drejtësi fiskale me taksën e sheshtë 0,5% mbi xhiron duke përfshirë dhe taksat lokale, si taksë që sjell lehtësira për sipërmarrjet dhe zhvillim për ekonominë kombëtare.