Video/ Kur bizneset janë në faliment, familjet janë në varfërim

Nga Jorida TABAKU

Rama i ka shpenzuar taksat e shqiptarëve për darka luksoze, fasada ministrie dhe luksin e qeverisë ndërsa bizneset mbyllen përditë apo zhyten në krizë.

Kur qytetarët nuk kanë, familjet e tyre humbasin dhe taksat shkojnë për luksin e Ramës.

Në 25 prill, ne do të kthejmë faqen e kësaj situate katastrofike. Shqipëria do të votojë për të Fituar ajo. Tirana do të Fitojë dhe do të humbasë Rama.

Familjet shqiptare do të fitojnë, qytetarët shqiptarë do të kenë një qeveri që i shërben atyre.