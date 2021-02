Ish-kunata e Ramës bllokon përgjigjet e tamponëve për Beratin, Berisha: Kjo është kriminale!

Me urdher te Xhahilit te Surrelit ish kunata ne menyre kriminale bllokon prej 7 ditesh pergjigjet e tamponeve per Beratin!

Qellimi i ketij akti kriminal eshte qe te ulet artificialisht numri i te infektuarve ne dite, i cili ne Shqiperi ka arritur nivelin nder me te lartet ne bote.

Duke mbajtur te fshehur rastet me covid19 xhahili i Surrelit lejon infektimin e qindra qytetareve nga covid 19 dhe vdekje te shumta te tyre. Prokuroria eshte e partise, ajo me urdher te xhahilit te Surrelit po merret me hetimin e dy vajzave te te ndjerit Rifat Lalo, te cilat denoncuan gjendjen mjerane te sherbimi ne spitalin covid ku nderroi jete babai i tyre.

Ketu keni kroniken e plote te ketij akti kriminal te ish kunates dhe Xhahilit te Surrelit. sb

https://www.syri.net/…/skandal-ne-berat-nuk-ka…/