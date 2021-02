Surreli’s News! Berisha publikon haberet e Surrelit!

Surreli’s News! Haberet e Surrelit.

Urdher dite Nr 1.

Urdheroj:

1-Te ndeshkohen ata qe deklaruan dje ne kohe qe po shoqeroja propa-vaksinen ne Shkoder, 15 viktima nga covid ne republiken e Surrelit, pra tejkaluan me tre numrin e lejuar prej 12 viktimash ne dite!

2- Sot te ulet ne 700 numri i rasteve ditore me covid19 dhe ulja te vazhdoje gjersa ne te dalim krejt me te miret dhe ti mbyllim gojet e liga.

3-Neser propa-vaksina udheton per ne Vlore. Po neser SSS ap Sulltan Salepi i Surrelit jo vetem do marre pjese ne ceremonine historike madheshtore qe do zhvillohet ne Sheshin e Flamurit por ai do te vaksinoje me doren te tij te arte nje mjek, nje infermiere dhe nje …., do e zgjedhe ai vet!

4-Ngarkohet Dr Leli qe gojet e atyre qe do te perzgjidhen per çpim nga SSS te jene sa me te mbyllura dhe lleret e tyre sa me mediatike!! sb