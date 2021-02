Mjeku i njohur refuzon Ramën: Nuk vi në shown tënd…

Mjeku i njohur, Tritan Kalo ka refuzuar ftesën e Ramës për një takim me mjekët shqiptarë që jetojnë në diasporë.

Qeveria do të përpiqet të përsërisë takimin me mjekët shqiptarë që jetojnë në diasporë me qëllim që ata të kthehen e t’i shërbejnë vendit.

Një takim i tillë është programuar për në 24 shkurt, ku folës, përvec zv.ministres Mira Rakacolli dhe shefes së infektivit, Najada Como, është caktuar dhe mjeku i njohur infeksionist, Tritan Kalo.

Por ai ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj tryeze të qeverisë dhe këtë e ka pasqyruar në rrjetet sociale.

“Unë nuk do të jem pjesë e takimit. Ju kam kthyer përgjigje negative. Nga takimi i fundvitit 2013 në Pallatin e Brigadave me mjekët e diasporës “Thuaj po Shqipërisë”, askush prej 150 pjesëmarrësve nuk u rikthye, por pas tyre janë larguar edhe qindra të tjerë. Shfaqja vazhdon”.

Një thyerje mes qeverisë dhe mjekut të njohur shihet edhe në këto rreshta. “Një shtysë e fuqishme për të vijuar udhën e ndjekur prej mbi 40 vitesh, atë të përkushtimit, punës e profesionalizmit në përfaqësimin e më të mirës së një Mantelbardhi….E vështirë, kërkon sakrifica të përditëshme, të pengon të marësh atë që të përket nëse je antikonformist, por jo e pamundëshme nëse e ke nisur misionin e dhënies së përkujdesjes mjeksor ndaj atyre që kanë nevojë për të, duke qënë në të përminutshmen e saj vetvetja”.

Pak ditë më parë, mjeku Tritan Kalo u distancua nga vendimet e qeverisë për masat shtërnguese, duke thënë se komiteti i ekspertëve ku ai bën pjesë, thjesht jep sugjerime, por vendimet i merr politika. Kalo është tërhequr gjithashtu nga daljet publike duke mos u bërë më pjesë e aktiviteteve shtetërore.