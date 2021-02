Shqipëria me infektimet ditore nga Covid-19 më të larta në botë

Sali BERISHA

Miq, javen qe kaloi Shqiperia renditej e para ne bote pas Malit te Zi per numrin e te infekuarve per 1 milione banore.

Keshtu javen qe kaloi me nje testim te kufizuar regjistroi ne 7 dite dmth nga dt 8-14 shkurt 7739 raste te reja me covid19 apo mesatarisht 11056 raste ne dite apo 384 raste per 1 milione banore.

Duke krahasuar keto te dhena me te dhenat e dites se djeshme te rasteve te reja me covid 19 per 1 milione banor sipas vendeve te publikuara ne worldmeter coronavirus, del se numri i rasteve te reja me covid 19 per 1 milione banore ne çdo vend te botes perveç Malit te Zi ishte me i ulet se sa mesatarja javore e numrit raseteve te te reja me covid 19 ne Shqiperi dhe kjo pavaresisht se Shqiperia ka testimet per 1 milione banore nder me te ultat ne Europe dhe ne bote.

Mediat ne Shqiperi dhe ne bote keto dite kane raportuar shifra alarmante rastesh te reja per Francen. Ne fakt numri ditor i rasteve te reja ne France ka qene qartesisht me i ulet se sa ne Shqiperi me gjithe testimin 7-8 here me te larte ne France se sa ne Shqiperi.

Per krahasim kam zgjedhur datat 12- 14 shkurt ne te cilat Franca ka regjistruar mesatarisht 21000 raste te reja ne dite.

Keshtu Shqiperia nga dt 12 -14 shkurt pati mesatarisht 1100 raste per reja apo 381 raste per 1 milione banor.

Kurse Franca vendi me numrin me te larte te infeksioneve ditore ne Europe nga dt 12 -14 shkurt pati mesatarisht 2100 raste ne dite apo 310 raste per 1 milion banor pra Franca pati 71 raste per 1 milion banor me pak se Shqiperia.

Por edhe me dramatike jane dallimet ne qendrimet e Shqiperise dhe Frances ndaj te semurve te diagnostikuar me covid 19.

Keshtu, Franca ka shtruar ne spitale javen e fundit 10037 raste kurse ne Shqiperi numri i te shtruarve ne spitale nga data 8 gjer ne daten 14 shkurt, me gjithe 7739 raste te reja, ne Shqiperi u rrit vetem nga 499 te shtruar qe ishin me dt 8 shkurt ne 531 te shtruar qe ne 4 spitalet covid me dt 14 shkurt.

Pra ne France rastet me covid shtrohen ne spital se paku 5 here me shume.

Keto te dhena deshmojne:

1-keqmenaxhimin ekstrem absolut te pandemise nga Xhahili i Surrelit dhe kupola e konfliktit te interesit.

2-rrezikun e jashtezakonshem qe perben per Shqiperine perhapja e lire e covid 19 per shqiptaret.

Duke denuar me ashpersine me te madhe situaten dramatike te pandemise ne vendin tone kerkoj

1-shkrirjen e menjehershme te kupoles se konfliktit te interesit qe perdor menaxhimin e pandemise ne funksion te suksesit imagjinar te Xhahilit te Surrelit dhe krijimin me urgjence te,

2- Komitetit Kombetar per menaxhimin e pandemise se covid 19 te kryesuar ne presidenti i republikes.

3-Krijimin prane komitetit kombetar te Komitetit te Eksperteve me specialiste te shquar, vendas dhe te huaj jashte çdo konflikti te interesit. sb

France reported 21,231 new confirmed COVID-19 cases on Saturday, slightly up from 20,701 on Friday.

449 rastedt 8 36 ne terapi intensive

Aktualisht në 4 spitalet COVID, po trajtohen 531 pacientë, 32 në terapi intensive nga të cilët 11 pacientë janë të intubuar.