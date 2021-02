Nga Edi PALOKA

Fjalimi nje ore i Rames per vaksinat e rradhes:

“Nje shtet na ka premtuar 300 mije vaksina…Nuk ja them dot emrin se komunikojme me kod sekret. Ne fakt nuk kemi firmosur e nuk kemi vulosur gje, po jemi ne kontakte intensive…

Ai shteti tjeter, qe na solli ato te parat, po qe nuk ja them dot emrin as atij, do na jape te tjera, po dhe per kete nuk them dot gje se dhe ata duhet te marrin leje me pare…”

I plakur, i lodhur, i rrjedhur!

Ta heqim qafe me 25 prill!

#ShqipëriaFITON