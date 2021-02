Demagogjia kalon çdo limit! Mjeku: Boratët japin prova çdo ditë për nivelin afrikan ku e kanë katandisur shëndetësinë

Nga Erion DASHO

Duke u përpjekur të mburren për “arritjet”, Boratët japin prova çdo ditë për nivelin afrikan ku e kanë katandisur shëndetësinë. Kjo foto e publikuar sot nga vetë ministrja e shëndetësisë mjafton për të qenë turpi i sistemit shëndetësor shqiptar!

Fotoja do të vlente të publikohej, nëse nëna do të kishte një aparat dixhital për matjen e tensionit, leximi do të kalonte online dhe do të interpretohej nga një mjek ose infermier në Qendrën e Telemjeksisë në Tiranë, projekt të cilin ja kam propozuar zyrtarisht ekipit të Boratit në vitin 2014.

Praktika tregoi se vizioni i Boratëve për shëndetësinë arrin deri tek bojatisja dhe demagogjia.

Turp!!!