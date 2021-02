Basha mesazh ngushëllimi për ndarjen para kohe nga jeta të ish-prefektit të Vlorës, Eduart Velçani

Me hidhërim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Eduart Velçanit që humbi betejën me Covid-19. Qytetari me vlera të patjetërsueshme për Vlorën dhe gjithë Shqipërinë ka qenë mbështetës për çdo problematikë të bashkëqytetarëve të tij vlonjatë.