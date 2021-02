Basha i përgjigjet Ramës: Edi proparama! Të gjithë e dinë që me ty Shqipëria ka ngecur në vend!

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka reaguar ndaj kryeministrit Rama. Basha shkruan në një postim në Tëitter se, Edi proparama! Të gjithë e dinë që me ty Shqipëria ka ngecur në vend.

Reagimi i kryetarit Basha

Edi proparama! Të gjithë e dinë që me ty Shqipëria ka ngecur në vend. Shqiptarët e dinë shumë mirë që nuk ke bërë asgjë dhe që nuk do të bësh asgjë për ta. Me 25 Prill ti humb dhe Shqipëria fiton!