Edi Paloka në familjen nga Thumana që jeton në çadër prej 15 muajsh: Të largojmë të keqen

Sot dikush i gezohet bores e dikush mbase dhe Shen Valentinit, po nuk eshte keshtu per familjen e Hysni Hidraliut dhe per dhjetra familje te tjera ne Thumane e F.Kruje qe jetojne ende neper cadra qe nga termeti i nentorit 2019.

Sot vizitova disa prej ketyre familjeve qe bora dhe i ftohti i kapi ende ne cader. Megjithese Rama kishte premtuar se keta banore brenda vitit 2020 do ishin neper shtepia, ato po perballen me veshtiresi te shumta, te cilave ju shtohet dhe i ftohti i ketyre diteve.

Me 25 prill largojme te keqen e kthejme shpresen!

#ShqipëriaFiton