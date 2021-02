Noka: Të rinjtë, promotorë të ndryshimit! Më 25 prill do të refuzojnë me votë pushtetin e Rilindjes!

Drejtuesi politik i PD për Kamzën, Flamur Noka është takuar sot me të rinjtë. Noka shkruan në një postim në Facebook se, të rinjtë janë promotorë të ndryshimit dhe më 25 prill do të refuzojnë me votë pushtetin e Rilindjes!

Postimi i plotë

Rinia e Kamzës, energji e pashtershme!

Të rinjtë e Kamzës janë më të bindur se kurrë, që qeverisja e Edi Ramës është e keqja më e madhe e këtij vendi.

Partia Demokratike me Lulzim Bashën kryeministër është e vendosur t’i riktheje Shqipërisë standardet e munguara demokratike.

Në programin e Partisë Demokratike do ta gjejë veten çdo i ri dhe e re.

Të rinjtë janë promotorë të ndryshimit dhe më 25 prill do të refuzojnë me votë pushtetin e Rilindjes!

Ju jeni shpresa!

Ju jeni fuqia!

Ju jeni e ardhmja e Shqipërisë!

Me Partinë Demokratike rinia fiton! Shqipëria fiton!

#ShqipëriaFITON