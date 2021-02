Video/ Ervin Salianji derë me derë tek banorët e Korçës: Janë me borxhe, me listë ilaçesh dhe ushqimesh…

Në çdo derë!

Keqqeverisja rëndoi ekonomitë e familjeve shqiptare që po lëngojnë prej 8 vitesh! Menaxhimi i keq pas pandemisë e pêrkeqësoi!

Pikërisht, kur duhej të ishte në krah të qytetarëve të tij, shteti mungon! Nuk ekziston! Qytetarët janë të zhytur në borxhe sot duke marrë me listë ushqime dhe ilaçe! Për 8 vite me radhë u rritën çmimet, u rritën taksat dhe kosto e jetesês por pensionet ngelën në vënd! Shumë familje mbijetojnë vetëm me pensionin e prindërve, borxhet ju kanë shkuar sa një mal!

Ky realitet duhet dhe do të marrë fund!

Në 25 prill fiton Shqipëria🇦🇱! Fitojnë qytetarët shqiptarë✌️