Berisha: Edvin Urrejtja refuzon të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në Shkodër!

Miq, Shkodra det! 5500 hektar nen uje. Deme kolosale ne prodhime! Me gjithe kete gjendje katastrofe natyrore, Edvin Urrejtja nuk shpall gjendjen e fatkeqesise natyrore! Kjo sepse ai urren Shkodren dhe Veriun e Shqiperise.

Ne 8 vite ai nuk ka investuar asnje qindarke per mbrojtjen e saj nga permbytjet. Tani qe qyteti dhe zonat perreth jane permbytur nuk shpall gjendjen e jashtezakonshme sepse nuk do te shpenzoje nje lek per te ndihmuar banoret e zonave te permbutura nga shkarkimet e Kaskades se Drinit.

Duke shprehur solidaritetin tim njerezor me banoret e permbytur denoj me ashpersine me te madhe kete qendrim kriminal antinjerezor dhe antikombetar te Edvin Kristaq Urrejtjes. sb