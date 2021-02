Një qytet në ujë, kjo është Vlora që ka ndërtuar Edi Rama! Bujar Leskaj publikon videon

Vlora që ka ndërtuar Edi Rama është kjo e sotmja. Një qytet në ujë, një qytet i bllokuar nga dështimi i Edi Ramës dhe korrupsioni.

Shikojeni videon! Edi Rama dhe qeverisja e tij qëndrore dhe vendore që po shkatërrojnë Vlorën dinë vetëm të bëjnë propagandë.

Atyre nuk u intereson që fëmijët sot nuk shkuan në shkollë, që qytetarët u izoluan, që biznesi kaloi një ditë të keqe. Edi Rama mendon vetëm për veten e tij.

Vlora dhe Shqipëria ka 8 vjet në baltë me Ramën. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Më 25 prill Rama do të humbë dhe do të fitojë Vlora dhe Shqipëria.