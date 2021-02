Marinela Ziu denoncon skandalin: Do të paguajmë nga taksat tona edhe kafet e administratës (Dokumenti)

Përveç rrjepjes me tendera luksi, Koncesione e PPP, do të paguajmë nga taksat tona edhe kafet e administratës së Albcontrol sha, të cilëve, për “punën” e tyre të përditëshme, like dhe share të facebook-ut të Kryeministrit, ju duhen “kapsula cilësore, me përqindje të lartë të kafes arabike”.