Grida Duma bisedon me pensionistë dhe familjarë në ndihmë ekonomike

Bisedë me pensionistë e familjarë në ndihmë ekonomike.

Njëri prej tyre na tregon që prej vitesh nuk tërheq dot një çertifikatë personale dhe nuk përfiton asnjë ndihmë e jeton “duke mbledhur e shitur kanaçe”.

Zinxhiri i padrejtësisë nis jo vetëm tek kriteret e ndihmës ekonomike por që nga lënia jashtë çdo institucioni deri tek identiteti e mos marrja e një karte identifikimi.

Qytetarë të lënë jashtë regjistrave që as i afrohen dot një aplikimi se s’dinë ku të aplikojnë.

Veçse angazhohemi të dyfishojmë ndihmën ekonomike, angazhohemi që askush që ka nevojë të mos lihet jashtë.

Kjo nuk ka të bëjë me zemërgjerësinë e një shteti, por me qartësinë që nëse njerëzit lihen jashtë çdo mbështetje, ata do të jenë rrezik për veten dhe shoqërinë. Kostot e përballimit të krimit dhe shkeljeve nga varfëria janë më të larta se kostot e ndihmës ekonomike.

Ndaj marrim vendime të tilla!

Në 25 Prill Shqipëria fiton!

Të pamundurit mbështeten dhe i hapet një portë për të dalë nga varfëria, me 110 mijë vende pune të reja.