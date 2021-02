“Tirja” në krye të qeverisë/ Paloka: Nuk e di a duhet qarë apo qeshur me këta monstra!

Nga Edi PALOKA

“Tirja” ne krye te qeverise paska shprehur kenaqesine e tij per arrestimin e dy pastruseve dhe dy infermiereve tek “Shefqet Ndroqi” pas skandalit qe plasi ne media… E paska quajtur “mesazh i qarte” dhe paska shtuar se tani qenka gati “per te hedhur hapin e madh”!!!

E mendon vertete qe mund te tallet kaq lehte me shqiptaret?!

Po pse trajtimi dhe shendeti i qytetareve neper spitale ne dore te pastrueseve qenka? Ato vendosin per jeten e njerezve ne spitalet e Rames?! Po nje tufe me drejtore e shefa te emeruar nga “rilindja” per te drejtuar e menaxhuar, çfare bejne aty, apo jane te zene me spektaklet e Rames?

Doni te na mbushni mendjen se tani u kapen “fajtoret” e pas tete vitesh si kryetire, tani qenkemi gati per “hapin e madh”…!

Jo mor zuzar, hapi i madh do hidhet kur ti i pari e te tjeret si ti, gjithe “tiret” e qeverise, te perfundojne pas hekurave. Ai do jete “hapi i madh” qe fillon me 25 prill.