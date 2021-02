Supergafë! Berisha: Gazetari nxjerr 10 herë rrenc Edvin gënjeshtrën!

Ne nje ekspoze te sukseseve imagjinare para gazetareve, kallam mendimtari i la pa mend te pranishmit me marematiken e suksesit te tij, sipas te ciles rritja nga 6,2 ne 6,4 shenon nje rritje prej 14% pra 10 here me e madhe se sa rritja reale qe ne kete rast eshte vetem 1,4%.

Kjo supergafe e kallam mendimtarit beri qe gazetaret ta bejne objekt talljesh dhe propozimesh interesante ne mediat sociale.

Lexoni reagimin e meposhtem te gazetarit Klodian Tomorri. sb

Reagimi i gazetarit – Matematika e qeverisë Rama: 1.4 % e bëjmë 14 % dhe mashtrojmë popullin

https://www.syri.net/…/matematika-e-qeverise-rama-1-4…/