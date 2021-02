Nga Bardh SPAHIA

Edi Rama që mburr trashëgiminë kulturore të Durrësit, pasi me Dakon shkatërroi prova të lashtësisë në atë qytet për projektet e betonizimit! Deri ku mund të arrijë pacipësia?

Dhe jo vetëm kaq, do u zhvendosë edhe portin, me një plan që nuk e sqaron, si cdo punë te errët e të mbrapshtë, me të cilat prej 8 vitesh po u merr pasuritë publike, edhe brezave që nuk kanë lindur!

Po si nuk u ngop ky njeri! Kaq shumë urrejtje ka për këtë vend e këtë popull?