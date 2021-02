Edi Paloka i përgjigjet Ramës: Pas 8 vitesh dështimesh dhe 7 miliardë dollarëve të vjedhur, vazhdon ende me përrallat e tij

Edi Paloka i përgjigjet Ramës: Pas 8 vitesh dështimesh dhe 7 miliard dollareve te vjedhur, Rama vazhdon ende me perrallat e tij. Me 25 prill Shqipëria Fiton

Rama paska “ironizuar” programin e PD nga Durresi ! Sa per kujtese, gjate qeverisjes së PD-së, pensionet u rritën 67%. Gjatë qeverisjes së PS-së, pensionet u rritën vetēm me 18%, edhe pse Rama rriti taksat.

Pas 8 vitesh dështimesh dhe 7 miliard dollareve te vjedhur, Rama vazhdon ende me perrallat e tij per ate se çfarë do të bëjë.

Pas 8 vitesh dështimesh, Rama nuk mund të zgjidhë asgjë.

Ne mundemi!

Në 25 Prill vetem ne sjellim ndryshimin – Rama do të humbasë dhe Shqipëria do të fitojë!