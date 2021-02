Ulet me 796 numri i testimeve nga dje gjer sot, Berisha: Suksesi i fundit i Edvin Xhahilit!

Suksesi i fundit i Edvin Xhahilit!

Ulet me 796 numri i testimeve nga dje gjer sot.

Xhahili i Surrelit lehtesoi pandemine?!

Miq, mbreme Edvin Xhahili per te ulur me çdo kusht nen 1000 numrin e rasteve ditore me covid 19 urdheroi:

Uljen e numrit te testeve nden 3500.

Prandaj dhe nga dje gjer sot testimi u ul nga 4254 ne 3458 teste.

Pra nje ulje prej 796 testesh apo pothuaj rreth 20% te testimit.

Rezultati spektakolar!

Keshtu me dt 7 shkurt per 4254 testime u zbuluan 1124 raste.

Me dt 8 shkurt me 3458 testime u zbuluan 953 raste apo 171 raste me pak se nje dite me pare.

Sukses i vecante pandemia u lehtesua. Shakaxhinj te paskrupullt, vendi drejt katastrofes manipulojne dhe mashtrojne. sb