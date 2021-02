Berisha publikon mesazhin: Urdhëri në Shkodër: Dritat t’ju ndërpriten vetëm demokratëve dhe anëtarëve të LSI

Urdheri ne Shkoder:

Dritat tju nderpriten vetem demokrateve dhe anetareve te LSI por jo socialisteve.

Drejtori i OSHEE per bizneset e veta me fatura simbolike!

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital. sb

Mirmrama zoti Berisha ! Jam punojs Oshee shkoder. Marr shkas Te shkruj per nje ordiner qe me mundin ton don me ba fushat Per partin socialiste ne shkoder edhe ky zoteri quhet Ramir Haderi ky na kerkon cdo dite me procedu kush Jan njerz Te PD dhe LSI ndersa ata qe Jan Te partis Socialiste nuk duhet me ju pre dritat sepse kan vota edhe ky Romiri na thot qe ka than Ilir Beqaj mos me ju pre dritat Socialistave vec kush Jan Te PD Dhe Te Lsi me ju pre dritat edhe mi ba precedim penal.

Ky Ramir Haderi pervec se ne na mori shpirtin por Ky mban shum biznese ne shkoder e asnje nuk mundet mi than gja e me shku neper biznese qe favorizon ky na ban presion per heqje nga pune na skena ku ankojm. Plus qe ky ka 3 biznese te veta qe abuzon me energji elektrike pagun 320 lek ne muj, kjo asht e pa moralshme fukarejt mi fut ne burg e ky Cordinator Romiri me porosi te ilir Beqes favorizon gjith bizneset e partis socialiste me energji elektrike Oshee shkoder sot k Drejtor Ilir Beqen e Romir Haderin ku dhe kerkojn lek nga punojsit per Te pagu zyrat. Me shores se do ta publikoni se na moren shpirtin. Anonim ju lutem.