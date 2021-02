Noka: 79 ditë – Vora fiton, Shqipëria fiton!

Nga Flamur NOKA

Kënaqësi dhe privilegj të startojmë me demokratët e degës së PD-së Vorës, me kryesine e kësaj dege, një nga degët ku do të jem si drejtues politik i fushatës për zgjedhjet që po vijnë.

Vora, Domja, Berxulli, Preza së bashku me Kamzën, Paskuqanin dhe Zall Herrin do t’i prijne uraganit që ka nisur. Ndryshimi që do të sjellë vota e shqiptarëve kudo, dhe vota e qytetarëve të Vorës, do të jetë spektakolar.

Ne po hyjmë në një fazë të re të politikës, ku do të kemi një qeverisjes me njerëzit, për njerëzit.

Etja për tja arritur kësaj dite është e madhe dhe e prekshme ngado. Vora ka entuziasmin, demokratët e Vorës kanë guximin, maturinë dhe përvojën për korrur një fitore të thellë.

Në Vorë kemi qënë gjithnjë ngadhënjimtar, dhe kemi bërë jo pak për këtë zonë që është një nyje e rëndësishme e ekonomisë së vendit. Tradita vetëm do të pasurohet.

Mjaftoi pak kohë që rilindasit e kapen këtë Bashki, për të kuptuar se kush janë. Menjëherë u zhytën në plaçkë, në luftë klanesh, në përplasje për pushtet e privilegje. Asnjë ditë nuk kanë qënë në shërbim të qytetarëve.

Ndaj kemi edhe një motiv më shumë për të ndëshkuar me votë masive këtë klikë sunduese.

Vora fiton. Shqipëria fiton!