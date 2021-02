Gazetari italian flet mbi përgjimet e Antimafias: Ndragheta është e pranishme në Shqipëri!

Gazetari italian, Michele Albanese ka folur mbi përgjimet e anti-mafies italiane, ku hidhet dritë mbi skemën e pastrimit të parave të Ndragheta-s, përmes ndërtimit të kullave shumëkatëshe në Tiranë.

Albanese tha në intervistën e tij për Abcneës se ka dyshime se paratë e mafies janë penetruar në Shqipëri përmes shoqatave. Ai përmendi emrin e Ardjan Çekini, një prej të esktraduarve të ditëve të fundit nga Shqipëria drejt Italisë.

Ai u ekstradua drejt Italisë më 21 janar 2021.

Gazetari italian, i cili prej vitesh ndoshet nën mbrojtjen e autoriteteve italiane për shkak të kërcënimeve nga grupet mafioze, shprehet se në Shqipërie në shumë vende të tjera, ´Ndrangheta është sot e pranishme.

Sipas tij, ngjan e çuditshme që hetimet dhe operacionet i bëjnë vetëm prokurorë si Gratteri apo prokurorë të tjerë të Antimafias italiane, ndërsa nga Shqipëria nuk ka hetime që prekin kriminelë shqiptarë që po zgjerohen në të gjithë botën e që kanë kontakte të drejtpërdrejta me narko-trafikantë amerikano jugorë.

“Sipas hetimeve, konfirmohet që ka pasur kontakte por nuk ka emra të caktuar, se cilët persona kanë folur me kë, është diçka që po vijon të hetohet.

Gjatë ditës së djeshme kam dëgjuar që mund të ketë pasur takim mes hetuesve shqiptarë dhe italianë, por nuk kemi prova. Ne të ardhmen patjetër që duhet të ketë një takim dypalëshe mes prokurorisë shqiptare dhe asaj italiane.

Një shqiptar është ekstraduar nga Spanja në Itali për lidhjet me Ndranghetan për trafik kokaine nga Amerika Latine. Shqipëria është një tokë ku anëtarët e Ndranghetas veprojnë rregullisht, kanë lidhjet e tyre.

Në Shqipëri ka një kultivim marijuane dhe sasitë e sekuestruara në Kalabri, ku anëtarët e mafies shqiptare bëjnë këtë lidhje. Por kohët e fundit anëtarët e mafies shqiptare kanë filluar të kenë kontakte të drejtpërdrejta në Amerikën e Jugut që ta trafikojnë drejtpërdrejt, se deri tani shqiptarët ishin ata që e sillnin dhe e shisnin, por tani duan të kontaktojnë direkt me prodhuesit e drogës në Amerikën e Jugut për ta anashkaluar Italinë për ta çuar në vendet e tjera të Europës.

Është provuar që paratë e pista që sjell Ndranghetas në Shqipëri u janë dhënë shqiptarëve bashkëpunëtorëve për të investuar në sektorë të ndryshëm që të pastrohen. Ardian Çekini që është ekstraduar nga Shqipëria në Itali akuzohet jo vetëm për trafik ndërkombëtar droge por edhe si anëtar i një grupi mafioz”, tha Albanese.

Kush është Ardjan Cekini

I akuzuar për shoqatë kriminale të tipit mafioz dhe trafik ndërkombëtar droge, Ardjan Cekini u hetua si pjesë e operacionit “Magma”, i koordinuar nga Kryeprokurori i Reggio Calabria Giovanni Bombardieri.

Cekini nuk është vetëm askush, por përkundrazi njeriu i besuar i ‘ndrina Bellocco di Rosarno (RC), një nga’ ndrine më të fuqishme brenda Ndrangheta kalabreze, aktive që nga vitet ’70 dhe aleate me ‘ndrine e njohur si Piromalli, Mancuso , Pesce, Molè etj.

Cekini ishte referencë e familjes Bellocco në të gjithë zonën e Ballkanit, me pak fjalë, një njeri i besuar i klanit Kalabrian, aq sa ai personalisht u kujdes për blerjen e 20 kg kokainë në Spanjë, siç raportohet në letra.

Arrestimi i Cekinit ishte rezultat i një pune intensive ndërkombëtare, e cila përfshiu jo vetëm Italinë dhe Shqipërinë, por edhe Francën, Argjentinën dhe Kosta Rikën, brenda projektit të madh ndërkombëtar të quajtur I-CAN (Bashkëpunimi i Interpolit Kundër ‘Ndrangheta).

Një operacion tjetër i lidhur me ‘Ndrangheta – marrëdhëniet politike dhe gjithashtu Shqipërinë, ishte ai i ditëve të fundit i quajtur “Profil i ulët”.

Blitz maksimal që përfshiu qindra burra të DDA të Catanzaro, Policia e Shtetit dhe Karabinierët, koordinuar nga Prokurori i Catanzaro Nicola Gratteri dhe pa Lorenzo Cesa, ish-deputet i Parlamentit Evropian dhe sekretar i UdC, Francesco Talarico, në bankën e të akuzuarve. dhe Këshilltari Rajonal i Buxhetit, ish këshilltari komunal i Catanzaro Tommaso Brutto dhe sipërmarrësi Antonio Gallo, besohet të jenë pranë organizatave kriminale Crotone në Kalabri.

Faktet datojnë që nga viti 2017 dhe do të kishin të bënin me zgjerimin e biznesit kalabrez ‘Ndrangheta në Shqipëri dhe Evropën Lindore, duke shfrytëzuar pozicionin e privilegjuar të ish-deputetit europian Lorenzo Cesa, i cili do të kishte garantuar hapjen e kanaleve të rëndësishme politike në Shqipëri, ku sipërmarrësi Gallo tashmë kishte filluar biznesin e tij dhe synonte të zgjerohej më tej.

Sipas të dyshuarve, Shqipëria ishte një vend që depërtohej lehtë, falë një sistemi patronazhi, nga krimi i organizuar italian, veçanërisht nga ‘Ndrangheta.