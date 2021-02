Basha: Takim i shkëlqyeshëm sot me Ambasadoren e SHBA, Yuri Kim

Basha për takimin në Preaidencë

Takim i shkëlqyeshëm sot me @USAmbAlbania Yuri Kim gjatë sesionit të NSC. Jam më krenar se kurrë për rolin tim për ta anëtarësuar Shqipërinë në NATO. Aleanca strategjike dhe miqësia e ngushtë midis 🇦🇱& 🇺🇸 është thelbësore për sigurinë dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe unë synoj ta çoj atë në nivele të reja.

Great meeting today with @USAmbAlbania Yuri Kim during the NSC session. I am prouder than ever for my role to lead Albania into NATO.The strategic alliance and close friendship between🇦🇱&🇺🇸 is crucial for the security and future of Albania, and I intend to lead it to new heights.