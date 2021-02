Pas 8 vjet dështimesh, Rama sjell kriminelë dhe korrupsion në qeverinë e tij – një qeveri që kujdeset për veten e saj jo për njerëzit.

Ne do ta largojmë Ramën dhe do të sjellim ndryshim dhe shpresë në Shqipëri! Me ne Shqipëria do të fitojë dhe Rama do të humbasë!