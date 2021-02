Lubonja: Krimi është sheshit, bashkëpunon me politikën dhe me vetë Ramën!

Analisti Fatos Lubonja u shpreh se, në Shqipëri situata e Covid-19 është dramatike. Lubonja në rubrikën “Opinion”, në News24 reagoi edhe për deklaratën e Ramës, i cili u shpreh se, nuk është përgjegjësi e PS për kandidatët e inkriminuar, por është përgjegjësi individuale.

Lubonja tha se, në Shqipëri krimi është sheshit, bashkëpunon me politikën dhe me vetë Ramën.

“Kam shumë raste, të njohur, që kanë pasur probleme, madje edhe me Covid, dhe kur kanë marrë mjekun e familjes iu ka thënë se ‘do ta shkruaj emrin, por nuk e di a do të vijnë’, dhe nuk kanë shkuar fare. E them këtë për të vënë para përgjegjësisë ata që duhet të merren me këtë, se unë e shoh dramatike situatën dhe ndoshta ka hyrë edhe varianti i ri i virusit”, u shpreh analisti.

Duke komentuar reagimin e kryeministrit Edi Rama pas deklaratës së ambasadores Yuri Kim për pastërtinë e kandidatëve në zgjedhjet e 25 prillit, Lubonja u shpreh se, në Shqipëri krimi është sheshit, bashkëpunon me politikën dhe me vetë Ramën.

“Kjo është një përsëritje e variantit të ndonjë druri të shtrembër, që nuk e dëmton imazhin e pyllit me drunj të drejtë. Rama kërkon të lajë duart nga çdo lloj përgjegjësie, ndërkohë që sipas mendimit tim, nuk ka nevojë fare për dhoma torturash, por krimi është sheshit në Shqipëri, bashkëpunimi me krimin, duke filluar që nga Rama e poshtë, është sheshit. Mbrojtja e krimit dhe bashkëpunimi me krimin po ashtu është sheshit. Këtu është dhe problemi me ambasadoren amerikane.

Këtu bëhet fjalë për një pyll, që e ka marrë flaka, jo për disa drunj të shtrembër. A po bëjnë lojë dhe ndërkombëtarët, apo janë kaq naivë, këtë nuk di ta them, por duhet të kuptojnë që këto janë thjesht parulla. Këtu ke kryeministrin që bën gati përditë nga një gënjeshtër. Këta na kanë gënjyer për viktimat e Covid, duke na thënë se janë vetëm 1 mijë viktima, kur kanë vdekur 6 mijë persona dhe mendohet se nga Covid-i. Ky vend qeveriset përmes gënjeshtrës dhe këtë ambasadorja, më mirë të bëjë punën si diplomate, se sa të bëjë deklarata të tilla, që tregojnë se nuk e njohin fare realitetin në Shqipëri”, deklaroi ai.

Kandidimi i Ramës në dy qarqe, Vlorë e Durrës, a ka rëndësi kjo?

Problemi i Shqipërisë nuk është çfarë thotë Venecia apo çfarë duhet bërë, sepse këta shkelin me këmbë çdo lloj ligji që kanë shkruar. Pak rëndësi ka në sa qarqe kandidon ai. Më duket pak si luks të merresh me rekomandimet e Venecias, kur ne jemi në këtë situatë.

Po programi i PD për ekonominë, shëndetësinë, si ju është dukur?

Besoj se ja vlen të diskutohet për këtë. Ajo që reflekton politika e PD në këtë situatën e tanishme para elektorale është përqendrimi te premtimet për një ndryshim ekonomik. Personalisht mendoj se duhen dy programe, njëri si të rifitosh zgjedhjet, dhe pastaj se ç’do të bësh me zgjedhjet. Ajo që më shqetëson, si njeri që kërkon ndryshim, është fakti se nuk vihet në dukje një shqetësim kryesor, që për mua është shqetësimi i shqetësimeve, premtimi për demokracinë. Duket sikur shqiptarët nuk e kanë shqetësim fare që po dhunohen e përdhunohen.

Shqetësimi për demokracinë duhet të çonte partitë në një ndryshim themelor për të shpëtuar vendin nga një rrezik autoritarizmi. Kjo do të kërkonte një projekt, ndoshta daljen me një listë të përbashkët, që ka synim kryesor themelet e demokracisë, pastaj vijnë të tjerat. Mbi themelet e demokracisë mund të ndërtohen të tjerat, ndryshe shqiptarët do të ikin edhe më. Në këtë kuptim e shoh shumë të qetë programin e PD.

Vota e emigrantëve…

Unë e shoh si një manovër plus, që atyre iu sjell më shumë vota. Mbase është paragjykim, por i bazuar nga gjykimet paraardhëse të bëra jo për t’i shërbyer demokracisë, por për të kapur zgjedhjet. Nëse do të futet vota e emigrantëve, do të jetë një ‘mollë sherri’ më shumë për manipulim të zgjedhjeve. Kur u prish konsensusi i ‘5 qershorit’, mund të presësh çdo gjë. Këtu po bëhet luftë për jetë a vdekje.