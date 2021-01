Drejtori i fushatës së PD në pak sekonda shpjegon me detaje efektet që do të ketë familja shqiptare nga programi i PD

Për herë të parë një program ekonomik i një partie në Shqipëri përfshin në qëndër të tij familjen.

BISEDA SHPJEGUESE E DREJTORIT TË FUSHATËS SË PD, ALFRED RUSHAJ:

Përshëndetje Fredi! Për herë të parë një parti politike ka në qendër familjen. Si do e realizoni këtë?

Alfred Rushaj: Nga kjo sallë Jona, lançuam programin Shqipëria Fiton. Pjesë e saj është edhe programi për familjen. Cili është investimi kryesor për ty si e re për të krijuar një familje?

Blerja e një banese.

Alfred Rushaj: Për këtë ne do të financojmë 100% interesat e kredive për 20,000 familje të reja. Do të japim 3 mijë lekë në muaj për çdo fëmijë të lindur për 5 vite radhazi. Do të rrisim pagat e 36,000 arsimtarëve dhe 36,000 familje arsimtarësh do të përfitojnë nga kjo. Ne do të ulim çmimin e energjisë elektrike për 710 mijë familje. Ne do të ulim taksat dhe çdo i punësuar do të ketë më shumë para në xhepat e tij për familjen e vet.

Faleminderit Fredi!

Jona, më datë 25 prill Shqipëria Fiton!