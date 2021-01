Reagimi i fortë i Palokës ndaj Ramës: Mashtrues ordiner e i legenosur, si mund të jesh kaq i pafytyrë?!

Nga Edi PALOKA

Nuk mund te jete burri me i “pa ynyrë” se ky.

Paska deklaruar sot ne Korçe se do bej “resortin e pare per ski…modern…”

Nuk arrij as ta konceptoj se si mund te jesh kaq i pafytyre?!!!

Ne tetor te 2018, tha pa asnje ndryshim te njejtat fjale ne Shishtavec. Madje atehere kishte marre me vete dhe nje burre qe fliste ne anglisht e paraqiste projekte ne 3D…Sipas fjaleve te Rames, sot Resorti me luksoz i skive ne Ballkan do gelonte nga turistet. Problemi eshte se ne Shishtavec as rrugen nga bora nuk ju kane pastruar banoreve e jo te kete ndonje shenje qofte edhe sa per gjoja, te fillimit te ndonje pune!

Tani pas tre vjetesh, pa pike turpi shkon e thote te njejten gje ne Korçe. Une reagova qe ne ate kohe. Sot pas tre vitesh po e rikujtoj!

Pasi e mbushi vendin me aeroporte, porte e rruge ne 3D, tani po vershojne dhe resortet, nga ato arabe ne det tek zviceranet ne mal. Mashtrues ordiner e i legenosur. Se si e mendon qe njerzit mund t’i besojne akoma, ai e di?!!!