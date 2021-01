Berisha: Edvin Hajdutit i mbeti në fytyrë balta e shpifësit të paskrupullt!

Qesh mire ai qe qesh i fundit!

Franca gjate Janarit ka vaksinuar mbi 1,365,016 qytetare, Serbia ka vaksinuar 426.615 kurse Shqiperia e fundit me Gueinean ne liste ka vaksinuar gjate janarit deri sot 662.

Te dashur, Edvin Hajduti zgjodhi ne fillim te janarit Ankarane per nje skandal diplomatik te rende, sulme te shplara te pacipa e mosmirenjohese kunder Bashkimit Europian qe sipas tij i mbylli dyert dhe nuk ndihmoi Shqiperine per pandemine covid19 nderkohe qe BE i ka dhene Shqiperise mbi 100 milione dollare per perballimin e saj.

Ne nje akt skizoid banditesk Rama u versul per ti bere qefin mikpritesit dhe, duke bere papagallin e tij, sulmoi duke shpifur dhe trilluar per Francen si cinike, arrogante etj etj, e cila sipas tij mbante stok vaksinat, vet nuk i ben dot dhe nuk ua jep te tjereve.

Sulmet banditeske te Edvin Mafise detyruan qeverine francese te dorezoje note proteste ne Ministrine per Azine dhe Punet e Jashtme te Shqiperise, ne te cilen pasi denonte dhe hidhte posht si trillime sulmet e Edvin Mafise deklaronte se Franca gjate muajit janar ka ne plan te vaksinoje 1 milione qytetar por ky planu tejkalua me 33% ndersa Edvin Hajdutit i mbeti ne fytyre balta e shpifesit te paskrupullt.

Ai futi kontrabande 960 vaksina, me te cilat perveç vetes ka vaksinuar gjithsej 659 mjeke dhe infermiere dhe renditet i parafundit ne bote ne listen e Forbes duke lene mbrapa vetem Guinean.

Serbia vend i rajonit ka vaksinuar deri sot 426.615 qytetar apo 646 here me shume se sa Shqiperia. Ky eshte nje deshtim katastrofik i Edvin Hajdutit dhe narkoqeverise se tij me pasoja dramatike per jeten dhe shendetin e qytetareve shqiptar ndaj dhe po rikutjoj dhe nje here kete shprehjen e mençur popullore qesh mire ai qe qesh i fundi! sb