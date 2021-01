Ekspertja e Shëndetësisë pranë PD publikon grafikun: Epidemia jashtë kontrollit dhe mbas 10 muajsh

Nga Liljana Shyqyriu Ramasaçi

Nje rekord i ri i numrit te te infektuarve

sot: 901 qytetare.

Kur bota parandalon infeksionin nepermjet vaksimit masiv Ministria e Shendetesise vazhdon propaganden duke rritur pikat e testimit i cili perseri nuk e ndryshon vendin e fundit rekord qe prej fillimit te epidemise.

Qeveria e inceneratoreve dhe tenderave te fshehte arriti deshtimin total te menaxhimit te epidemise duke mbajtur disa rekorde te pathyeshme gjate gjithe periudhes sic ishte ai i vendit te fundit te testimeve, numrit te larte te vdekjeve duke e renditur vendin tone ne 15 vendet me te prekura ne bote, kostos se madhe financiare per qytetaret shqiptare dhe se fundi ngjitjen ne vazhdimesi te anes se malit ne raport me numrin e rasteve aktive ndryshe nga cdo vend tjeter i rajonit gje qe tregon se nuk ke arritur te kontrollosh epidemine dhe masat qe ke marre jane joeficiente.

Vazhdojne akoma gjobiten qytetaret por jo Institucionet pergjegjese per marrjen e masave joeficiente dhe te pabazuara ne te dhenat reale te kesaj epidemie.

Vazhdojne akoma ndalojne mesimin ne auditore per studente por qendrojne plot kafenete dhe restorantet.

Vazhdojne akoma qendrojne te izoluar apo te humbin jeten moshat e vjetra dhe me te rrezikuarat por nuk ka asnje mase mbrojtje nga qeveria keto mosha perfshi dhe mungesen e vaksinimit.

Pas 10 muajsh epidemi vazhdon perhapja e infeksionit behet sipas deshires se virusit dhe jashte cdo kontrolli te situates nga ana e Institucioneve Shendetesore.