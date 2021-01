Teliti i përgjigjet Ahmetajt: Jemi pro rindërtimit, por kundër abuzimit! Një grusht njerëzish afër qeverisë po marrin pa garë çdo tender

Nga Dorian TELITI

Pergjigje per Ahmetaj.

1. Me taksen e sheshte 9% mbi pagat te gjithe te punesuarit do te paguajne me pak sesa sot (13-23%), pasi ne do te ruajme FASHEN EKZISTUESE te perjashtimit te 30mije lekshit te pare.

Çdo biznes i madh me taksen e sheshte 9% mbi fitimin do kete me shume para per investime e hapje vendesh te reja pune (jo thjesht formalizime si keto 8 vite te zymta per ekonomine shqiptare).

2. Jemi PRO RINDERTIMIT, por KUNDRA ABUZIMIT, pasi nje grusht njerezish afer qeverise po marrin pa gare çdo tender.

3. Ne do t’ i ulim ne 18% sigurimet shoqerore, do ulim edhe cmimi e karburantit, pasi parate qe sot i coni per PPP e per mobilime zyrash, ne do ti cojme te biznesi i ndershem i ketij vendi.