ShqipëriaFiton/ Basha me fasonët: Programi ynë eviton kolapsin dhe kthen ekonominë në normalitet

Bisedova sot me një grup prodhuesish fasonë të veshjeve dhe këpucëve nga Shoqata e Fasonëve të Shqipërisë. Sipërmarrjen fasone, punëdhënësen e dhjetëra mijëra shqiptarëve e kanë rrënuar taksat e larta, kostot e rritura nga rritja e çmimit të energjisë dhe karburanteve. Janë lodhur nga zvarritjet në rimbursimin e TVSH-së, nga inspektorët çdo ditë në derë dhe nga burokracitë penguese. Nuk ka mjaftuar kjo, por edhe taksat vendore u janë më shumë se dyfishuar.

Sipërmarrësit më vunë në dijeni të humbjes së 15 mijë vendeve të punës vetëm në kompanitë anëtare të kësaj shoqate. Një pjesë e madhe prej tyre mendojnë sot shitjen e biznesit si rrugëdalje, sepse pandemia i ka gjetur pa përkrahje nga qeveria, ndryshe nga kolegët e tyre në vendet fqinje. Shumë fasonë shqiptarë nuk do të prodhojnë në muajt e ardhshëm.

Prezantova përpara tyre angazhimet kryesore të programit ekonomik të Partisë Demokratike. Ne kemi ndërtuar një program se si ta nxjerrim ekonominë nga kolapsi dhe ta kthejmë në shinat e rritjes. Nuk është një listë premtimesh boshe, por një platformë shpëtimi dhe rimëkëmbjeje, sepse e kemi shkruar bashkë me sipërmarrësit, mes tyre edhe fasonët.

Taksa e sheshtë 9%, anulimi i taksës Rama 240 lekë/l karburant, ulja e çmimit të energjisë dhe ulja e normës së kontributit për sigurimet shoqërore i kanë entuziazmuar bizneset shqiptare. Më shumë para do të mbeten në llogaritë e tyre për të investuar dhe rritur biznesin. Më shumë para do të mbeten në xhepat e punonjësve të tyre për të përballuar jetesën. Më shumë vende të reja pune do të krijojë ky çlirim i tregut nga pesha e shtetit të madh.

Me programin tonë fiton sipërmarrja, fitojnë familjet shqiptare. Në sajë të sipërmarrësve dhe shqiptarëve të tillë, më 25 prill Shqipëria do të fitojë. #ShqiperiaFiton