Tre arsye pse Edi Rama nuk ngjall më besim

Nga Red VARAKU

Kjo qeveri ka dështuar në të gjitha drejtimet, por dështimi i saj më i madh është fakti që pas tetë vjetëve ajo ka humbur plotësisht kredibilitetin dhe nuk ngjall më asnjë besim tek qytetarët.

Studiuesit dhe hulumtuesit që merren me besimin e qytetarëve tek qeveritë tregojnë që janë tre arsyet e rrënimit të besimit të tyre.

Së pari, është mungesa e aftësisë. Kjo qeveri ka treguar një paaftësi legjendare në ushtrimin e detyrave të saj. Për shkak të paaftësisë së saj Shqipëria po izolohet nga Perëndimi dhe dyert e BE na janë përplasur në fytyrë për tetë vjet me rradhë duke na pesëfishuar kushtet për integrimin.

Për shkak të paaftësisë së saj Shqipëria dhe shqiptarët kanë humbur rolin e të qenurit faktori më i rëndësishëm i stabilitetit në rajon dhe janë kthyer sot në anëtarë të projektit rus të Jugosllavisë së re, rrjedhimisht në vasalë defacto të Beogradit.

Ajo dëshmoi paaftësi kriminale në menaxhimin e fatkeqësisë së tërmetit dhe pandemisë.

Me qindra familje ndodhen akoma në çadra dhe në shumë zona rindërtimi ende nuk ka filluar akoma pavarësisht propagandës së qeverisë. Madje, qeveria po e përdor këtë fatkeqësi jo vetëm si propagandë për të pastruar imazhin e saj të rrënuar nga përgjimet dhe denoncimet e opozitës, por gjithashtu për të vjedhur miliardat e ardhura si ndihmë nga BE për qytetarët.

Ndërsa përsa i përket pandemisë qytetarët u lanë tërësisht të braktisur dhe pa asnjë ndihmë nga qeveria si në kuptimin shëndetësor ashtu dhe në kuptimin ekonomik. Me mijëra familje i përballuan vetë kostot e mjekimit, ndërsa me mijëra biznese dhe mijëra qytetarë dolën të papunë, madje të dhënat tregojnë që kjo qeveri e përdori në mënyrë krejt të pacipë edhe këtë fatkeqësi për të vjedhur tendera dhe për të bërë sërish propagandë.

Së dyti, kësaj qeverie i mungon ndjeshmëria. Ajo ka dhënë prova të mjaftueshme që është tërësisht e pandjeshme ndaj halleve të qytetarëve. Lidhjet e saj me bandat dhe kthimi i këtyre bandave në ‘institucionet’ më të rëndësishme të organizimit komunitar është tallja dhe poshtërimi më i madh që kjo qeveri i ka bërë qytetarëve shqiptarë. Përgjimet e BILD dhe së fundmi përgjimet e Ndranghetës janë një radiografi e akullt dhe e hidhur e realitetit shqiptar të sunduar prej tetë vjetësh nga kjo qeveri.

Së treti, një nga arsyet pse qytetarët nuk besojnë më është mungesa e integritetit.

Integritet do të thotë të thuash atë që bën dhe të bësh atë që thua. Kjo qeveri vjen me një bilanc katastrofik dhe ka dëshmuar se nuk ka realizuar asnjë nga premtimet që bëri tetë vjet më parë. E vërteta është se ajo ka dëshmuar jo vetëm mungesë integriteti, por ka treguar se është krejt e pacipë në raport me qytetarët e saj.

Pasuria e pajustifikueshme e qeveritarëve tanë, ndërkohë që sot Shqipëria është vendi me të ardhura më të ulëta në rajon dhe rreth 500 000 shqiptarë jetojnë në kushtet e varfërisë dëshmon që qeverisemi jo nga njerëz, por nga kriminelë të pamëshirshëm.

Ndërsa, pamjet që rrodhën në mënyrë krejt rastësore dhe ‘të pafajshme’ nga restoranti luksoz i Nusretit në Dubai, ku qeveritarë të akuzuar fort nga opozita për korrupsion, shijonin biftekë ari, ndërkohë që qytetarët shqiptarë ndodheshin nën ujë dhe rrezikonin dhe atë pak pasuri që i ka mbetur, ishte më shumë se mungesë ndjeshmërie, ishte babëzi shtazarake.

Pra, paaftësia, pandjeshmëria dhe mungesa e integritetit kanë prodhuar thyerjen më të madhe të besimit tek kjo qeveri në mënyrë të pakthyeshme dhe kjo e ka tronditur nga themelet këtë kryeministër. Këto janë arsyet kryesore se pse sot kjo qeveri nuk ngjall më asnjë besim dhe këto janë arsyet kryesore se pse ky kryeministër nuk frymëzon dot më askënd, përveç Elisës.