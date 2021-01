Raporti i FMN: Shqipëria 5 herë më pak ndihma për qytetarët për pandemine se Kosova, e fundit në rajon

Shqipëria ka mbetur në nivelin 1.2% të Prodhimit të brendshëm Bruto për sa i përket ndihmës për situatën e shkaktuar nga pandemia. Rezulton se vendet e tjera të rajonit si Maqedonia, Bosnje Hercegovina dhe Mali i Zi kanë dhënë mbështetje më të madhe për pandeminë.

Me Kosovën diferenca është mjaft e madhe pasi, shteti tjetër shqipfolës sipas FMN ka adresuar për pandeminë plot 5,6% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Dy vendet kanë pasur të njëjtën qasje me 0.2 për qind të PBB si financim direkt për sektorin e shëndetësisë për të luftuar pandeminë, ndërkohë që diferencën e ka bërë mbështetja për sektorin jo shëndetësor. Për të përballuar krizën e shkaktuar nga Covid, Kosova ka mbështetur familjet dhe bizneset me plot 5,4% te prodhimit kombëtar, ndërsa Shqipëria me vetëm 0.9% te PBB.

Për raportin ka reaguar dhe Presidenti Ilir Meta i cili me anë të një statusi në “Facebook” se COVID nuk luftohet me propagandë teksa numri i të prekurve dhe jetëve të humbura po rritet çdo ditë.