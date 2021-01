Programi-Basha: Ulje taksash, 110 mijë vende të reja pune, ulje me 240 lekë për litër karburanteve

Kryetari I PD, Basha ka prezantuar planin e rimëkëmbjes ekonomike duke u bazuar tek ulja e taksave dhe hapja reale e vendeve të reja të punës. Basha ka deklaruar se do të ulen të gjitha taksat mbi të ardhurat. Do të ketë vetëm një tkasë të sheshtë 9% për biznesin. Basha ka deklaruar se program ekonomik i PD do të bëjë të mundur heqjen e taksës 240 lekë për litër për karburantet duke ulur kështu ndjeshëm çmimin e tyre për qytetarët.