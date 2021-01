Nga Denisa VATA

30 vjet PD Mat !💙

Duhet te perballemi me veten.

Drejtues e ish drejtues, kontribues dhe ish kontribues, duhet te kthejme ne familjen tone peshoren e te vertetes. Secilit hakun bashke me pergjegjesite.

Nuk duhet te ngurojme te permendim gabimin dhe mundesine e padhene,pergjegjesin konkret, perfituesit e padrejte,duke bere qe keto mekate te na brejne ne rrugtimin tone pragzgjedhor.

A kemi “demokrat sezonale” qe kane shetitur dhe neper parti te tjera dhe behen “bio “nje muaj elektoral pastaj si te sillet partia?!

Po! Kemi!

A kemi ndryshuar ne me punen tone cilesine e jetes se zones sone?!

Nuk e kemi bere aq sa merita e produktit te dhene te jete e drejte.

Ndaj shendet politik na sjell nje gare emrash per te cilet ka me shume nevoje PD se ata per PD. Duhet te harmonizojme kusuret me “mekatet”.Ne nuk duhet te jemi thjeshte politikisht korrekt por te korrektojme gabimet e te sjellim bashkerisht besimin.

Nderime te gjithe themeluesve!💙

#Dite_me_te_mira✌️