Tomor Alizoti: Kuçova rreshtohet fuqishëm pas ndryshimit që përfaqësojmë ne!

Drejtuesi politik i PD për qarkun e Beratit, Tomor Alizoti vijon takimet me banorët. Sot ai ka qënë në një takim me banorët e Kuçovës.

Alizoti shkruan në një postim në faqen e tij sociale se, e keqja na ka kapluar gjithandej, ndaj duhet votuar masivisht më 25 Prill ndryshimin të cilin e përfaqësojmë ne si PD.

Poastimi i Alizotit

Sonte isha në një takim me banorët e Kuçovës. Ndjehem i bekuar nga mikëpritja madhështore, të cilën më organizuan ku bashkëbisedova shtruar me të pranishmit në takim. Ju premtova se unë si drejtues qarku, por dhe Partia Demokratike gjithmonë do të jemi zëri i tyre për t’i zgjidhur problemet.

#TomorAlizoti #PD