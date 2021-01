Ruli: Basha i afrohet modelit të një princi politik, jo të një kreshniku

Fevziu: Si e shikoni Lulzim Bashën, por i pa ndikuar nga raporti aktual me PD-në?

Ruli: Raporti me Lulzim Bashën, ka prevaluar gjithmonë më shumë personalja se politikja. Qëkur jam njohur në fillim, pavarësisht dhe diferencës së moshës, kemi pasur një raport miqësor, deri diku dhe intim. Në momentet e vështira, për atë qeverisja qe më e vështirë sesa mua, sesa ai qe i ri.

Kur hyn tek pjesa politike, raporti ynë tensionohet dhe kjo fillon kryesisht pas 2014-s, kur ai merr rolin e liderit të partisë. Sigurisht Lul Basha ka tjetër lloj inkubacioni politik, krahasuar me 3 figurat e mëparshme.

Ka shumë njerëz që mendojnë se figurat e deritanishme kanë qenë shumë karizmatikë, shumë të zhurmshëm, me shumë vorbull rreth vetes së tyre, për mirë apo për keq.. ndërsa Basha u duket pak më pa formë…

Do doja që shoqëria shqiptare të fillonte të largohej disi nga ajo karizma e vrullshme prej kreshniku, që përgjithësisht është mësuar të ketë tek liderët shqiptarë. Të tingëllojë më shumë fjala princ, sesa drejtues. Në këtë format Basha vjen mëse pranueshëm. Në shkollimet e tij, në formatin e sjelljes, në fjalorin e tij. Thashë, ka një inkubacion politik jo të kapur në ngjarje kaq të vrullshme sa tonat. Mendoj që ka reflektuar, ka reaguar mbi ato çka ka bërë gabim dhe përse i ka bërë gabim. Sepse ka rëndësi të kuptosh edhe pse e ke bërë gabim.

Fevziu: E ka kuptuar përse i ka bërë gabim?

Ruli: Mendoj që i ka kuptuar. Kjo është një konfidencë që njeriu e ka rrëfim me veten, reagim me veten dhe sinqeritet me veten. Është më i vështirë sinqeriteti me veten.