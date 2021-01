Përgjimet e Antimafias italiane/ Rama i zënë gafil, 8 vjet të njëjtin refren mbrojtës!

Nga Flamur VEZAJ

KM i zene gafil, 8 vjet te njejtin refren mbrojtes!

#Kur u zbulua laboratori i Kokaines ne Xibrake, KM ishte suksese i policise edhe pse keta e lejuan te ngrihet laboratori nen “kujdesin” e tyre!

#Kur shperthyen tritolet neper Shqiperi, KM tha qe “eshte nje dore qe do te krijoje pershtypje kaosi”!

#Kur vriteshin njerez e banda mes tyre, KM thoshte “henkshin kokat e tyre”!

#Kur u zbuluan kriminelet ne Bashki e Parlament, KM thoshte qe “nuk dinte gje”!

#Kur media fliste per avion qe transportojne droga nga Shqiperi, KM i quante mushkonja!

#Kur zbuloheshin parcela te medha hashashi, KM thoshte qe eshte shpikje e “Frontit te se Keqes”!

#Kur shkruanin mediat e huaja per lulezimin e hashashit ne Shqiperi, KM thoshte duan me i prish imazhin Shqiperise!

#Kur u akuzuan drejtues te policise e ish-ministri i brendshem ne lidhje me trafikun e droges, KM mes tjerash tha “jane zera te te marreve qe nuk e duan Shqiperine”!

#Kur doli qe ish-ministri brendshem kishte lidhje me trafikant droge, KM thoshte “ja qe ka dru te shtrembur edhe ne mesin tone”!

#Kur u akuzua nipat e deputetit te F.Krujes, KM thoshte qe “nuk ka trafik, kane inat se ata siguronin vota”!

#Kur dolen pergjimet e “supermenlt” te Durresit se fitonte zgjedhjet me kriminel, KM e thoshte thashetheme dhe mbronte “akulloren” duke mos lejua arrestimin!

#Kur gjykatat lironin fakirat e arrestuar per “vjedhje energjie”, KM i imerrte ne telefon gjyqtare e i kercenonte duke i thene “qe nuk doni te behet shtet”!

#Kur u zbuluan pergjimi i termetit te votave ne Diber, KM tha qe media e huaja dhe opozita nuk e duan Shqiperine!

#Kur dolen gjithe ministrat me probleme per justifikimin e pasurise, KM thote nuk dini te beni llogari!

#Kur po denoncohet se Shqiperia eshte be vend per pastrimin e parave nga trafiqet e ndryshme, Km thote ka rritje ekonomike!

#Kur dolen pergjimet e Ndraghetes, KM thote qe vjen nga ato qe duan ti nxine fytyren Shqiperise!

#Pas gjithe ketyre dhe shume te tjerave qe nuk i rendita, pse duhet akoma te te besojme???? BOLL ME e therriti mendjes se ndonjehere te bene mire ta pranosh te verteten se ngele duke u mbrojt me sulme, lincime, genjeshtra e mashtrime e teori konspirative qe vetem atij te rrethi katror i shkojne! Po si ka mundesi, e ke pyet veten ose ata qe te rrethojne, pse vetem JUVE te Rilindjes ju kapin ne pergjime, ju pergojojne mafiozet e kriminelet per afera te ndryshme!???! Kot pyes, se ti e di pergjigjien por te pelqen te besh keshtu si viktime!

