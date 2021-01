Berisha i publikon videon Veliajt për lidhjet me Ndraghetën: Po të vjen dita Erion. Tik-Tak, Tik-Tak!…

Ish-Kryeministri Berisha ka postuar një video, ku zbulohen akuzat ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj për bashkëpunimin me eksponentë të Ndraghetës në pastrimin e plehrave.

Në këtë video del ku ka afera për pastrimin e qytetit. Del ku ka kulla. Del edhe në përgjimet e Ndraghetas.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Lal Plehu i gllaberuar nga Ndrageta!

Miq, ndiqeni dhe shperndajeni sipas deshires kete video. sb

Zbardhaja e videos

Erion të ka dalë emri!

Përsëri…

Është hera e dytë brenda vitit, me Ndraghetën pastron plehrat

Me Ndraghetan ndërton kullat

Rastësi?!

Nuk besoj.

Mjafton të shikojmë gropat e tua në Tiranë.

E ke harruar premtimin tënd.

‘Dhe si njeri që do të mbahet mend me një ekip që ndërtoi me shumë parqe se pallate’

Neveri.

E ke kthyer Tiranën në lavatriçen e pastrimit të parave të pista

1.6 miliard euro në 3 vjet

Të intereson vetëm 20 përqindshi

Zoti 20 përqind.

Ne e dimë qe je vetëm një sekser i vogël

Fijet i lëviz tjetër kush.

Por kjo lojë do të të kushtojë shumë…

Mendon se mund të pastrosh miliarda euro pa u bërë pis?

Ti e di çfarë i pret ata që bëjnë biznese me krimin.

Burgu nuk është një vend i duhur për çuna si ti.

Për këtë hyre në politikë?

O Zot! Pranga në duart e tua të brishta.

E imagjinon dot?!

Po të vjen dita Erion. Tik-Tak Tik-Tak

Kështu është kur bëhesh me i ndyrë se ata që bërtisje Mjaft!