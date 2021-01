Afera, Rama-Veliaj me Ndranghetën, SPAK bën sikur interesohet

SPAK do të kërkojë nga drejtësia italiane fakte që janë bërë publike dhe akte që nuk janë bërë publike nga dosja hetimore e prokurorisë së Katanzaros. A ka serizosiht SPAK apo është thjesht tymnj e radhës sikurse ka bërë edhe me dosje të tjera, kjo pritet të shihet.

Informacioni do të kërkohet për çdo personazh që ka rezultuar në përgjime, apo episodë ku përmendet Shqipëria. Burime nga SPAK thonë se këto të dhëna do vlerësohen me fakte që do verifikohen për tenderët në vendin tonë. Kërkesa për ndihmë juridike do bëhet me procedurë të shpejt.

Pas përgjigjes që do të marrin nga italia, SPAK do vendosë nëse do të nisë apo hetimet në vendin fqijin, e më pas me anë të një letërporsie ata do kërkojnë informacione dhe prova për personat që dyshohet se janë të përfshirë.